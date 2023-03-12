بحرية الاحتلال تهاجم صيادين فلسطينيين فى خان يونس

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، عن الصيادين قولهم "إن كثافة النيران وضخ المياه أجبرهم على مغادرة البحر حفاظا على حياتهم". يذكر أن قوات البحرية الإسرائيلية تستهدف بشكل يومى الصيادين العاملين فى بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

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