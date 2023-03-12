اليونان.. اتحاد عمال الحزب الشيوعى وطلاب الجامعات يتظاهرون وسط أثينا

جدة - نرمين السيد - وكشف عبدالستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية من اليونان، اليوم، عن استمرار التظاهرات حتى اليوم، بسبب حادث قطار أثينا المأساوى، والذى راح ضحيته العديد من الطلاب وصغار السن، وبمرور الوقت نسمع أحداثا مأساوية للغاية والذى راح ضحيته حتى الآن 57 قتيلا.
كما أعلنت الحكومة اليونانية عن إجراء لدعم أقارب ضحايا ومصابى الحادث، وهى إجراءات جيدة، ولكن لا تعوض المتوفين، وسيصرفون معاشات خاصة لأقارب الضحايا والذين أصيبوا بنسبة أكثر من 50% ولديهم إعاقة".
وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية": "المعاش سيصرف لكل متوفى للزوج والأبناء وفى حالة عدم وجودهم سيتم توزيعه على الأب والأم، وسيتم شطب الديون الضرائب والقروض الخاصة والعقارية على كل الضحايا والمصابين بأكثر من 50%".
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