وزير الخزانة البريطانى: يجب إصلاح المالية العامة قبل خفض الضرائب

وقال لشبكة "سكاى نيوز" إن "أى حكومة من حزب المحافظين ستخفض الضرائب كلما أمكننا ذلك، لكن أموالنا لن تنفد. سنكون مسؤولين عن المالية العامة".
ومن المقرر أن يعلن هنت، الذى تولى منصبه فى أكتوبر، عن خطة للضرائب والإنفاق فى البرلمان، الأربعاء.
وقال هنت إنه يرغب فى إزالة العوائق التى تحول دون عودة أشخاص فى بريطانيا إلى العمل بدلاً من ملء الوظائف الشاغرة من خلال الهجرة الوافدة.
وأضاف أنه يهدف أيضاً لتشجيع الاستثمار من جانب الشركات لزيادة الإنتاجية، حتى مع استمرار تركيزه على معالجة النقص فى المالية العامة.
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