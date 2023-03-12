العالم اليوم - فيضانات أستراليا تتجه للأسوأ.. و"لانينا" تفاقم الأزمة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 مارس 2023 02:24 مساءً - يتوقع خبراء بيئيون أياما أسوأ من الاضطرابات المناخية في أستراليا نتيجة استمرار الفيضانات غير المسبوقة المرافقة لظاهرة "لانينا" التي تضرب البلاد بقوة منذ أسابيع.

وتواصل السلطات الأسترالية جهود الإنقاذ، بعدما أجبرت الفيضانات عدة بلدات على إخلاء سكانها بعد ارتفاع منسوب المياه بسرعة غير متوقعة.

ووفق مكتب الأرصاد الجوية، التابع للحكومة، فإن الفيضانات في بلدة "بوركيتاون"، في خليج "كاربنتاريا" كانت الأسوأ على الإطلاق، حيث تجاوزت مستويات الأنهار مستوى الفيضان البالغ 6.78 متر في مارس 2011.

ونقلت قناة "آيه بي سي" التلفزيونية الأسترالية بيانا لشرطة كوينزلاند قالت فيه، إنه سيتم فصل الكهرباء عن المنطقة الواقعة بشمال غرب كوينزلاند، في الوقت الذي تعرضت فيه شبكات الصرف الصحي في البلدة لمخاطر.

"لانينا" تضرب بقوة

الخبير البيئي، دوميط كامل رئيس حزب البيئة العالمي (جمعية معنية بالتوعية بالبيئة مقرها بيروت)، أوضح لموقع "دوت الخليج"، ما وراء هذه الفيضانات، وما يتحكم في مستقبلها، سواء على مستوى أستراليا أو العالم: