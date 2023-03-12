العالم اليوم - العراق يعلن مقتل 22 داعشيا من بينهم "والي الفلوجة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 مارس 2023 02:24 مساءً - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، الأحد، مقتل 22 من عناصر تنظيم "داعش" في مدينة ديالى وسط البلاد، من بينهم قيادات.

وقال الجهاز في مؤتمر صحفي، إن من بين القتلى قيادي في "داعش" كان يلقب بـ"والي الفلوجة".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر العراق يعلن مقتل 22 داعشيا من بينهم "والي الفلوجة" .. في رعاية الله وحفظة