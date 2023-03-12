العالم اليوم - السعودية.. تأسيس ناقل جوي وطني جديد تحت مسمى "طيران الرياض"

انتم الان تتابعون خبر السعودية.. تأسيس ناقل جوي وطني جديد تحت مسمى "طيران الرياض" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 مارس 2023 02:24 مساءً - أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة "طيران الرياض"، الناقل الجوي الوطني الجديد، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي في المملكة.

وستتخذ الشركة من العاصمة السعودية، الرياض مركزاً رئيساً لإدارة عملياتها التشغيلية.

وكشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ستسهم قدرات الصندوق المالية، في تمكين الشركة من التوسع في عملياتها التشغيلية بما يدعم خططها المستقبلية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وتهدف شركة "طيران الرياض" لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهةٍ حول العالم بحلول العام 2030، كما سيسهم إطلاق "طيران الرياض" جذب المزيد من السياح والزائرين إلى المملكة.

ومن المتوقع أن تساهم شركة "طيران الرياض" في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريا (نحو 20 مليار دولار) واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتعد شركة "طيران الرياض" ومطار الملك سلمان الدولي ضمن أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران بالمملكة.