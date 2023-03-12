العالم اليوم - تأييد حكم بإعدام معارض إيراني سويدي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 مارس 2023 02:24 مساءً - ذكر موقع "امتداد" الإخباري الإيراني، الأحد، أن المحكمة العليا في إيران أيدت حكم الإعدام الصادر بحق المعارض الإيراني السويدي حبيب فرج الله كعب.

وحوكم فرج الله كعب في 2022 بتهمة الضلوع في هجوم على عرض عسكري عام 2018 أسفر عن مقتل 25 شخصا فضلا عن عدة تفجيرات أخرى.

أصدرت محكمة إيرانية حكماً بالإعدام على 6 رجال متهمين بالانتماء إلى "مجموعة إرهابية" نفذت هجمات في جنوب غرب البلاد من 2017 إلى 2019، وفق ما أفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.

وذكرت الوكالة أن محكمة الأهواز أصدرت "حكماً بالإعدام على 6 أشخاص من أعضاء حركة النضال مدانين بتنفيذ عمليات مسلحة في محافظة خوزستان".

واتُهمت المجموعة بقتل 4 أشخاص بينهم شرطي وعنصران من قوات التعبئة "الباسيج" بين مارس 2017 ومارس 2019، "بناء على أوامر قادتهم المقيمين في أوروبا، مثل حبيب نبغان، حبيب فرج الله كعب"، بحسب المصدر نفسه.

واختفى الإيراني السويدي حبيب فرج الله كعب خلال زيارة إلى تركيا في أكتوبر 2020 وظهر مجددًا معتقلًا في إيران.

ويحاكم منذ 2022 بتهم "الإرهاب" ونشر "الفساد في الأرض"، وترؤسه مجموعة انفصالية.

واتهمت مجموعته بـ"التعاون مع مجموعات إرهابية أخرى" في هجوم نفذته خلال احتفال عسكري في الأهواز عاصمة خوزستان، خلف 25 قتيلاً و249 جريحًا في سبتمبر 2018.