إصابة 15 شخصا فى اصطدام 21 سيارة بـ روسيا

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول الصحة فى المنطقة أوليج كوستين، "ارتفع عدد ضحايا حادث 21 سيارة على الطريق السريع فى منطقة ساراتوف إلى 15 جريحا، تم نقل 14 منهم إلى المستشفى، بعضهم فى حالة حرجة".

وأشار المسؤول إلى أن مراهقا يبلغ من العمر 14 عاما يعانى من كدمة فى المخ وكسر فى العظام فى حالة خطيرة. كما تم إرسال شخصين بالغين إلى غرفة العمليات.

ونتيجة للضباب والجليد على الطريق السريع الفيدرالى R-228 فى منطقة خفالينسكي، وقع صباح اليوم الأحد، حادث مرورى كبير شمل 21 سيارة، بما فى ذلك شاحنات، وبناء عليه تم حظر وإيقاف حركة مرور جميع المركبات فى مكان الحادث بسبب الضباب.