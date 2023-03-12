دبلوماسى أوكرانى لـ القاهرة الإخبارية: كييف تستهدف استنزاف موسكو فى باخموت

جدة - نرمين السيد - ومن جهته، قال الدكتور فولوديمير شوماكوف، الدبلوماسى الأوكرانى السابق، إنَّ هناك شح فى المعلومات بشأن اقتراب سيطرة مجموعة "فاجنر" على "باخموت"، بسبب المعارك العنيفة التى تشهدها المدينة.

وأضاف "شاماكوف"، فى تصريحات لــ"القاهرة الإخبارية"، أن روسيا تُقاتل من خلال الاعتماد على مجموعة "فاجنر"، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسى لدى القوات المسلحة الأوكرانية استنزاف "موسكو" فى باخموت والحفاظ على الأرض.

وأكد أنَّه وفقًا لتصريحات قيادات عسكرية أوكرانية، فالجيش الأوكرانى مُستعد للهجوم المزمع أن تشنه القوات المسلحة الروسية فى أبريل المقبل، والذى تصبح فيه الحقول جاهزة لسير الدبابات والمدرعات الروسية.

وذكر الدبلوماسى الأوكرانى، أنّ كييف تطلب من الغرب تزويدها بالأسلحة المتطورة والحديثة والهجومية منذ بداية الحرب من أجل الدفاع عن أراضها وسيادتها، ورغم استمرار الدعم لكن هناك خيبة أمل كبيرة أصابت أوكرانيا بعد فشلها فى الحصول على مقاتلات (F16)، فضلًا عن بطء إرسال الأسلحة الدفاعية، لكن كييف تدرك تمامًا المخاوف الأمريكية والغربية من تفاقم الأزمة مع روسيا.