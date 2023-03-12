أوامر بإجلاء 8500 شخص فى كاليفورنيا بسبب العواصف الشتوية

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية صباح اليوم الأحد، بأن أكثر من 8500 شخص يعيشون عبر مقاطعة مونتيرى فى الساحل الأوسط بالولاية تلقوا أوامر الإخلاء فى وقت متأخر من أمس السبت، من بينهم ما يقرب من 1700 ساكن كثير منهم من عمال المزارع اللاتينيين.

وقال مسؤولون بالولاية إن تصدع سد باجارو يبلغ عرضه حوالى 100 قدم (30.48 متر) بينما توجهت أطقم العمل من باب إلى باب منذ أمس الأول لحث السكان على المغادرة قبل هطول الأمطار، لكن البعض ظلوا واضطروا إلى انتشالهم من مياه الفيضانات فى وقت مبكر من أمس.

وأنقذ المستجيبون الأوائل وقوات الحرس الوطنى بكاليفورنيا أكثر من 50 شخصا بين عشية وضحاها. فيما أظهر أحد مقاطع الفيديو أحد أفراد الحرس يساعد سائقا على الخروج من سيارة محاصرة بالمياه من جميع النواحي.

من جانبه، كتب لويس أليخو رئيس مجلس مقاطعة مونتيرى - على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى - "كنا نأمل فى تجنب ومنع هذا الموقف، لكن السيناريو الأسوأ وصل مع فيضان نهر باجارو وتصدع السدود فى منتصف الليل تقريبا". ووصف أليخو الفيضانات بأنها "هائلة"، قائلا "إن الأضرار ستستغرق شهورا لإصلاحها".