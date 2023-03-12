مقتل امرأة فى قصف أوكرانى بـ دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وأضافت الممثلية فى بيانها: "فى الساعة 9.17 من صباح اليوم الأحد، قصفت القوات الأوكرانية منطقتى بودينوفسكى وكالينينسكى فى مدينة دونيتسك براجمات الصواريخ. وخلال ذلك تم استهداف المنطقتين بست قذائف صاروخية".

من جانبها، قالت إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا التابعة لمقاطعة خيرسون الروسية، إن مواطنة مدنية سقطت قتيلة نتيجة القصف الأوكرانى.

وأضافت: "صباح يوم 12 مارس، كشف الجيش الأوكرانى مجددا عن وجهه الوحشي. وتعرضت منطقة سوكول فى مدينة نوفايا كاخوفكا لقصف مدفعى مكثف من جانب النازيين الجدد المجرمين. وأسفر القصف عن مقتل امرأة وإلحاق الضرر بمبانى سكنية وتجارية".

وتقع نوفايا كاخوفكا على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، أسفل محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وفى الوقت الراهن، يسيطر الجيش الروسى على مناطق الضفة اليسرى لمقاطعة خيرسون، وتحتل القوات الأوكرانية الضفة اليمنى وتنفذ يوميا هجمات بالمدفعية والصواريخ على المبانى السكنية والبنية التحتية المدنية على الضفة اليسرى.