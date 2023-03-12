العالم اليوم - في هذا الموعد.. الخبير الهولندي يحذر من نشاط زلزالي كبير

انتم الان تتابعون خبر في هذا الموعد.. الخبير الهولندي يحذر من نشاط زلزالي كبير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 مارس 2023 01:23 مساءً - كشف خبير الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، الأحد، في تغريدة على موقع "تويتر" عن موعد حصول نشاط زلزالي كبير خلال الأيام القادمة.

وقال هوغربيتس إننا على موعد بما أسماه "تقارب الهندسة الكوكبية" في الفترة من 15 إلى 17 مارس، ما يعني أننا سنشهد حدوث نشاط زلزالي كبير تقريبا بين 16 و 19 مارس.

وقد اشتهر هوغربيتس بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا المدمر في 6 فبراير الماضي، حيث كان قد نشر تحذيرا بوقوع الهزة الأرضية قبل 3 أيام من وقوعها.

وكان الخبير الهولندي قد توقع مطلع الشهر الجاري حدوث زلزال كبير وقوي يوم 7 مارس، إلا أنه لم يتم تسجيل أي زلزال في هذا اليوم.

وفي وقت سابق، كتب تغريدة جاء فيها: "أن الادعاء بأنه لا يوجد أساس علمي للتنبؤ بالزلازل هو ادعاء خاطئ".