العالم اليوم - وزير الخزانة البريطاني: يجب إصلاح المالية قبل خفض الضرائب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 مارس 2023 01:23 مساءً - قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت، الأحد، إنه يرغب في خفض الضرائب على المدى الطويل، لكنه أشار مجددا إلى أنه لن يتخذ أي خطوات كبيرة في هذا الشأن في بيان الموازنة الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" إن "أي حكومة من حزب المحافظين ستخفض الضرائب كلما أمكننا ذلك، لكن أموالنا لن تنفد. سنكون مسؤولين عن المالية العامة".

ومن المقرر أن يعلن هنت عن خطة للضرائب والإنفاق في البرلمان يوم الأربعاء.

وتولى هنت منصبه في أكتوبر حاملا على عاتقه مهمة وقف تراجع سوق السندات الناجم عن خطط خفض الضرائب غير الممولة لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.

وسيحدد في بيانه التدابير التي يأمل في أن تسرع وتيرة النمو الاقتصادي البطيئة في بريطانيا، بما في ذلك سبل جذب المزيد من القوى العاملة إلى سوق العمل.

وقال هنت لشبكة سكاي إنه يرغب في إزالة العوائق التي تحول دون عودة أشخاص في بريطانيا إلى العمل بدلا من ملء الوظائف الشاغرة من خلال الهجرة الوافدة.

وأضاف أنه يهدف أيضا لتشجيع الاستثمار من جانب الشركات لزيادة الإنتاجية، حتى مع استمرار تركيزه على معالجة النقص في المالية العامة.

وقال هنت: "ما ستعلمونه أيضا يوم الأربعاء أن لدينا خطة لمعالجة أكبر المشاكل التي نواجهها كدولة سواء نقص الاستثمار أو ما إذا كانت الشركات غير قادرة على التوظيف".