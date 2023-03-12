عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يفرض قيودا على دخول المصلين

جدة - نرمين السيد - وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية فى المنطقة الشرقية منه.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين الوافدين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند أبوابه الخارجية ودققت فيها.

وتواصلت الدعوات المقدسية لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين الساعية لتهويده.

وشددت الدعوات على أهمية تواصل الرباط فى المسجد وإعماره، لإحباط مخططات الاحتلال التهويدية، واقتحامات المستوطنين المتزايدة وما يتخللها من أداء طقوس تلمودية.

وصعد المستوطنون فى الآونة الأخيرة، من انتهاكاتهم لحرمة الأقصى، وأداء طقوس ورقصات تلمودية، وما يسمى بـ"السجود الملحمى" عند أبوابه، بحماية من قوات الاحتلال.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، فى محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.