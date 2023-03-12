معركة باخموت| مئات القتلى من روسيا وأوكرانيا.. وفاجنر تتقدم

جدة - نرمين السيد - أفادت أنباء صادرة عن أوكرانيا وروسيا، بمقتل المئات من قوات الجانب الآخر خلال الساعات الـ24 الماضية فى القتال من أجل السيطرة على مدينة باخموت، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وتتصدى كييف لهجمات متواصلة دون هوادة، وبات نهر صغير يمر وسط المدينة يمثل خط المواجهة الجديد.

قال سيرهى شيريفاتى، المتحدث باسم القوات الأوكرانية فى شرق البلاد، إن 221 من القوات الموالية لموسكو قتلوا وأصيب أكثر من 300 فى باخموت.

فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن ما يصل إلى 210 جنود أوكرانيين قتلوا فى الجزء الذى يمثل خط المواجهة الأوسع نطاقًا فى دونيتسك.

ولم تحدد موسكو حجم الخسائر فى باخموت، لكن المدينة الواقعة فى شرق دونيتسك -التى باتت شبه مهجورة- أصبحت موقعًا لواحدة من أكثر المعارك دموية وأطولها فى الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

ويعترف كل جانب بتعرضه لمعاناة وخسائر كبيرة فى باخموت، فى حين يصعب التحقق من العدد الدقيق للقتلى من مصادر مستقلة.

سيطرة فاجنر على باخموت

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية، يوم السبت، إن مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة سيطرت على معظم الجزء الشرقى من باخموت، وهو تقدم أعلن عنه مؤسس المجموعة يفجينى بريجوجن، يوم الأربعاء الماضي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، فى تقريرها المخابراتى اليومى: "فى وسط المدينة، يمثل نهر باخموتكا الآن خط المواجهة".

وتصر أوكرانيا على أن قواتها لا تزال متحصنة فى باخموت وتقاوم القوات الروسية، وقال القائد المسؤول عن الدفاع عن باخموت إن "حمايتها هى الأساس لبدء هجوم مضاد تشنه أوكرانيا".

وتقول موسكو إن السيطرة على باخموت ستحدث فجوة فى الدفاعات الأوكرانية، وستكون خطوة نحو الاستيلاء على منطقة دونباس الصناعية بأكملها، والتى تمثل هدفًا رئيسيًا.

ولقى عشرات الآلاف حتفهم، كما شُرد الملايين ودُمرت العديد من المدن والبلدات الأوكرانية، منذ بدء الأزمة فى فبراير من العام الماضي.