«القاهرة الإخبارية»: العراق يسترد قطعة أثرية من أمريكا عمرها 2700 عام

جدة - نرمين السيد - قالت هبة التميمى، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن العراق استرد قطعة أثرية مهمة من الولايات المتحدة، ويعود تاريخ هذه القطعة إلى 2700 عام|، ويعتقد أنها سرقت خلال الأوضاع فى العراق فى 2003، ونهبت من المتحف العراقى، وأيضا أعادت الولايات المتحدة 700 قطعة أثرية على الأقل إلى 14 دولة ليس فقط العراق وإنما فى الدول الأخرى.





وأضافت خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد" الذى تقدمه الإعلامية ليلاس كفوزى على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه القطعة مصنوعة من العاج المجسم، وكانت تعرض فى أتلانتا وكشف العلماء أن هذه القطعة نهبت من المتحف العراقى فى بغداد عم 2003، وفى التحقيقات يعتقدون أنها القطعة الأولى التى سرقت من بغداد ولها أهمية كبيرة فى البلاد. وتابعت: "يعتقدون أيضا أن المتحف الذى وجدت فيه اشترى القطعة الأثرية عام 2006 بناء على معلومات وتعود أهمية هذه القطعة لرمزيتها وأنها تمثل حقبة زمنية مفقودة من التاريخ العراقى، وكذلك يظهر التطور الذى تعيشه الحضارات العراقية العربية، وتشكل نقلة نوعية وهى قطعة لها مكانتها لذلك فهى تشكل أهمية كبيرة للشعب العراقى". واستطردت: "منذ فترة طويلة يبحث العراق عن آثاره المهربة، وكذلك وقع عدة اتفاقات دولية لإعادة الآثار المنهوبة فى 2003، واسترجع العراق الآلاف من القطع الأثرية ولازال يبحث عن قطع أخرى".

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