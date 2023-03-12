بيرو.. الإعصار ياكو يتسبب فى مقتل 6 أشخاص

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات فى بيرو، إن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فى الأيام القليلة الماضية، بفعل إعصار قوى معروف باسم "ياكو" تسبب فى هطول أمطار غزيرة وتدمير مئات المنازل وحدوث فيضانات كبيرة فى المناطق الشمالية للبلاد، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ، فى الوقت الذى تسعى فيه إلى إرسال مساعدات إلى المناطق التى تضررت بشدة من الإعصار. وقال المعهد الوطنى للدفاع المدنى، إن الفيضانات الناجمة عن الإعصار أودت بحياة ستة أشخاص، ليصل إجمالى الوفيات منذ بداية موسم الأمطار قبل بضعة أشهر إلى 58 شخصًا. وتشهد بيرو حالة من عدم الاستقرار واحتجاجات مناهضة للحكومة، منذ أن أطاح الكونجرس بالرئيس السابق بيدرو كاستيو من السلطة فى ديسمبر.

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