رئيس كوريا الجنوبية: نبذل المزيد من الجهود لتحسين العلاقات مع اليابان

جدة - نرمين السيد - وشدد يون - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" - على أن "تحسين العلاقات مع اليابان يعد ضروريا من جوانب مختلفة بما فى ذلك الأمن والاقتصاد والثقافة"، مؤكدا أنه "يتحمل المسؤولية الكاملة عن قرار تعويضات العمل فى زمن الحرب الذى تم الإعلان عنه مؤخرا لحل أزمة طال أمدها مع اليابان".

وقال يون إنه "نفذ الوعد الذى قطعه خلال حملته لانتخابات الرئاسة، فأصدر تعليماته لوزارة الخارجية للتوصل إلى حل للأزمة"، موضحا أنه "تم اتخاذ هذا القرار والتوصل إليه من قبل الحكومة بعد العديد من المنعطفات فى هذا الشأن".

وقد أثارت خطة يون رد فعل عنيفا من الجماعات المدنية وبعض المدعين فى الدعوى ضد الشركات اليابانية.. وتم تنظيم عدة مسيرات احتجاجية فى وسط سول مؤخرا.

يشار إلى أن سول كانت قد أعلنت يوم الإثنين الماضى، أنها ستعوض رعاياها الذين يقولون إنهم أو أفراد عائلاتهم أجبروا على العمل لدى بعض الشركات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية، وسيتم ذلك من خلال مؤسسة تابعة للحكومة بدلا من الشركات اليابانية.