مراسل «القاهرة الإخبارية» يوضح إجراءات الحكومة اليونانية لدعم مصابى القطار

جدة - نرمين السيد - قال عبدالستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" من اليونان، إن حادث قطار أثينا، كان مأساويا للغاية لأنه راح ضحيته العديد من الطلاب وصغار السن، وبمرور الوقت نسمع أحداثا مأساوية للغاية والذى راح ضحيته حتى الآن 57 قتيلا.





وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "صباح جديد" الذى تقدمه الإعلامية ليلاس كفوزى على شاشة "القاهرة الإخبارية": أن "الحكومة اليونانية بعد التظاهرات التى ما زالت مستمرة حتى اليوم أعلنت عن إجراء لدعم أقارب ضحايا ومصابى الحادث، وهى إجراءات جيدة، ولكن لا تعوض المتوفين، وسيصرفون معاشات خاصة لأقارب الضحايا والذين أصيبوا بنسبة أكثر من 50% ولديهم إعاقة". وتابع: "المعاش سيصرف لكل متوفى للزوج والأبناء وفى حالة عدم وجودهم سيتم توزيعه على الأب والأم، وسيتم شطب الديون الضرائب والقروض الخاصة والعقارية على كل الضحايا والمصابين بأكثر من 50%". واستطرد: "حق التعيين بالقطاع العام لفرد واحد بكل أسرة، ونقل الطلاب من الكليات البعيدة فى الأقاليم للمنطقة التابعين لها لعدم تحمل تكاليف السفر، وكذلك زيادة النقاط الإضافية بالثانوية العامة، وكذلك تسريع الإجراءات القضائية، وإعطاء الأولوية لأقارب الضحايا بالسكن الجامعى ودعم نفسى لأسر الضحايا".

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