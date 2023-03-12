3 آلاف دبابة و304 طائرات.. أوكرانيا تكشف خسائر روسيا فى الحرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و466 دبابة و6 آلاف و769 من المركبات المدرعة و2487 من النظم المدفعية و493 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و259 من أنظمة الدفاع الجوى و304 من الطائرات المقاتلة و289 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و348 من المركبات وخزانات وقود و2108 طائرات بدون طيار".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.