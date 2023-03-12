جوتيريش يستشهد بـ«سورة التوبة».. ويؤكد: الإسلام دين الرحمة

جدة - نرمين السيد - استشهد الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو جوتيريش، بآية قرآنية، فى تأكيده أن رسالة الإسلام التى جاءت ‏قبل أكثر من 1400 عام، هى السلام والتعاطف والرحمة، وكانت مصدر إلهام للناس فى جميع أنحاء ‏العالم، مشيدا فى الوقت نفسه بتعامل الدول الإسلامية مع قضية اللاجئين.‏





وأشار جوتيريش فى كلمته خلال احتفال الجمعية العامة للأمم المتحدة باليوم الدولى الأول لمكافحة "الإسلاموفوبيا"، إلى أن "ما يقرب من مليارى مسلم فى العالم هم تجسيد للإنسانية فى تنوعها"، لافتا إلى أنهم ينحدرون من جميع أنحاء العالم، لكنهم فى بعض الأحيان يواجهون عدم التسامح والتحيز لأى سبب آخر باستثناء عقيدتهم.

وقال: "نحن على بعد أيام فقط من حلول شهر رمضان، وكلمة الإسلام نفسها مشتقة من الجذر نفسه لكلمة سلام، وعندما كنت مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رأيت سخاء الدول الإسلامية التى فتحت أبوابها للأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم، فى وقت أغلقت فيه دول أخرى كثيرة حدودها".

وتابع جوتيريش، أنه رأى تجليا معاصرا لما جاء فى سورة "التوبة": "وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون"، موضحا أن "هذه الحماية يجب أن تكفل للمؤمنين وغير المؤمنين على السواء، كما ذكر فى القرآن الكريم".

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فعالية لإحياء اليوم الدولى الأول لمكافحة كراهية الإسلام "الإسلاموفوبيا"، بمشاركة الأمين العام للمتحدة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، والممثل السامى لتحالف الحضارات، بالإضافة إلى أكاديميين ومختلف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، فى مارس 2022، القرار رقم 254/76 لإعلان 15 مارس يوما دوليا لمكافحة "الإسلاموفوبيا".