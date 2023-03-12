برلمانى ألمانى سابق: خطة لزيادة الإنفاق العسكرى بهدف تحديث الجيش

جدة - نرمين السيد - قال جمال قارصلى، النائب السابق فى البرلمان الألمانى، إن برلين خصصت 100 مليار يورو لتحديث الجيش، وليست لها علاقة بميزانية الدولة، بل صوت عليها البرلمان من أجل سد الثغرات التى ظهرت فى صفوفه بالسنوات الماضية.





وأضاف "قارصلى"، خلال حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن ألمانيا لم تتوقع حدوث توتر فى القارة الأوروبية جراء الأزمة الروسية-الأوكرانية، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الألمانى يطلب من وزارة المالية 10 مليارات إضافية لتدعيم صفوف الجيش. وأشار إلى أن الجيش الألمانى يعانى من نقص حاد فى المعدات، وبسبب ذلك بدأت برلين التخطيط لزيادة الإنفاق العسكرى، موضحا أن الميزانية تشمل تطوير المصانع والأجهزة الأسلحة الحديثة. وتوقع البرلمانى السابق، أن يكون هناك تحديات خلال مناقشة الميزانية لأن الحكومة الألمانية مشكلة من 3 أحزاب كل منها لديه متطلبات، لكنهم متفقون على زيادة الإنفاق الدفاعى، خصوصا فى ظل التحديات التى تواجه ألمانيا.

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