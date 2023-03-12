أوكرانيا: مخزونات الأسلحة الروسية على وشك النفاد

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن دانيلوف قوله "روسيا تنفد من مخزونها من الأسلحة، تراكمت الصواريخ والمعدات العسكرية منذ عقود، والآن تنفد".. مضيفا "الاقتصاد الروسى غير قادر على توفير خط المواجهة، وبالتالى، فإن المساعدات الخارجية هى مسألة ذات أولوية بالنسبة لروسيا".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.