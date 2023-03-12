باحث صينى لـ«القاهرة الإخبارية»: بكين تتمسك بمبدأ التعايش السلمى

جدة - نرمين السيد - وفى حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، رأى رونج أن التخوفات الأمريكية بشأن صعود الاقتصاد الصينى بمثابة "خطأ" تقع فيه واشنطن، وأن إعادة العلاقات "الأمريكية - الصينية" يصب فى صالح العالم كافة.
ووصف الباحث السياسى تعاون الصين مع الدول النامية بـ"البناء" وأنه قائم على الاحترام المتبادل من أجل تحقيق مصالح جميع الأطراف، موضحا أن الصين لا ترغب فى السيطرة على أية دولة بالعالم أو إقامة مناطق نفوذ لها، لأنها تتمسك بالتنمية السلمية وفقا لدستورها، وليس لديها تاريخ استعمارى.
وحول اختيار لى تشيانج رئيسًا لوزراء الصين، قال رونج: "يتمتع بخبرة كبيرة فى التنمية الاقتصادية، وكان رئيسا لمقاطعة تشجيانغ بشرق الصين وأمين الحزب بمدينة شنغهاى، وهى المناطق الأكثر تقدما فضلا عن خبراته فى الإصلاحات الاقتصادية والاعتماد على الأيدى العامة والتكنولوجيا، فكانت أحد أسباب اختياره رئيسا للحكومة للاستفادة من خبراته لدعم السياسات الاقتصادية الصينية".
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