جدة - نرمين السيد - أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، إطلاق صفارات الإنذار فى مقاطعتى خاركوف شرق أوكرانيا، ودنيبروبتروفسك وسطها، محذرة من ضربات جوية روسية.





كما تم إطلاق صفارات الإنذار فى الجزء الذى ما زالت تسيطر عليه قوات كييف من مقاطعة زابوريجيا. يشار إلى أن الجيش الروسى بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضى، بعد يومين من الهجوم الإرهابى على جسر القرم، الذى تبنّته استخبارات نظام كييف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق صفارات الإنذار فى مقاطعتين بـ أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.