استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، إن قواته قتلت 3 فلسطينيين بالقرب من نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بينما جرى اعتقال شخص بعد استسلامه.
وفى السياق نفسه، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلى، السبت، شابتين وشابًا فلسطينيين، من مدينة القدس المُحتلة.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابة المقدسية ياسمين خصيب من بلدة "الطور"، لدى تواجدها فى منطقة "باب العامود".
واعتقلت قوات الاحتلال كذلك الفلسطينية سمر القيسى من بلدة "بيت حنينا" شمال القدس.
وفى وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال، شابًا - لم تُعرف هويته - من شارع الواد فى البلدة القديمة عقب الاعتداء عليه بالضرب المُبرح.
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