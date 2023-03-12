إصابة رئيس الإكوادور بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف المكتب أن حالة لاسو الصحية جيدة وسيظل فى العزل لمدة أربعة أيام وفقا للتوصيات الطبية.

وكان رئيس الإكوادور، أصيب لأول مرة بالفيروس فى يونيو 2022.

وكان الرئيس الإكوادورى قد خضع لعملية جراحية ناجحة، فى أغسطس الماضى فى الولايات المتحدة لعلاج سرطان الجلد، الذى تم اكتشافه مؤخرا، حسبما ذكرت الحكومة الإكوادورية.

وتولى الرئيس الإكوادورى منصبه فى مايو 2021 وبعد شهر خضع لعملية جراحية فى الولايات المتحدة تمت فيها إزالة كيس من منطقة أسفل الظهر والتى أدت الى لجوءه لاستخدام عصا بسبب إهماله الكبير لها.