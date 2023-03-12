العالم اليوم - قصف وآخر مضاد.. الميدان الأوكراني مشتعل على جبهات عدة

انتم الان تتابعون خبر قصف وآخر مضاد.. الميدان الأوكراني مشتعل على جبهات عدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 مارس 2023 09:22 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأحد، أن القوات الروسية شنت خلال الـ24 ساعة الماضية 12 غارة جوية، و5 ضربات صاروخية.

وأضافت الوزارة: تعرضت مدينة زابوريجيا للقصف بعدة صواريخ ما أدى إلى تدمير عدد من مرافق البنية التحتية للمدينة، متابعة: القوات الروسية ضاعفت هجماتها وعملياتها في محاول للتقدم باتجاه الحدود الإدارية لمنطقتي دونيتسك ولوغانسك في اتجاهات باخموت وليمان وأفدييفكا ومارين وشختار.

ولفتت إلى أن القوات الأوكرانية تصدت لأكثر من 95 هجوما للقوات الروسية في محاولات للتقدم في دونيتسك ولوغانسك.

وكشفت أنه خلال ساعات الصباح الباكر شن سلاح الجو الأوكراني غارات على 6 مناطق لتمركز القوات والمعدات الروسية.

وبدأت أوكرانيا في التحضير لـ"الهجوم المضاد" أو ما يسمّى بـ"هجوم الربيع" عن طريق استلام عدد من الأسلحة النوعية التي كانت تطالب كييف الغرب وحلفاءها بها؛ أبرزها منظومة "باتريوت" الأميركية والتي وصلت إلى الأراضي الأوكرانية، صباح الجمعة.

وتستعر المعارك في باخموت منذ عدة أشهر، ويعترف كلا الجانبين بخسائر كبيرة ويصعب التحقق من الأرقام الدقيقة.

وتقول موسكو إن السيطرة على باخموت ستحدث فجوة في الدفاعات الأوكرانية وستكون خطوة نحو الاستيلاء على منطقة دونباس الصناعية بأكملها والتي تمثل هدفا رئيسيا.