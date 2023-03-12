جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها، بأن هناك قصفا إسرائيليا استهدف مواقع بريف محافظة حماة السورية.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها، بأن هناك قصفا إسرائيليا استهدف مواقع بريف محافظة حماة السورية. وأوضحت القناة، أنه أصيب 3 عسكريين وخسائر مادية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قصف إسرائيلى يستهدف مواقع بريف محافظة حماة السورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.