مصرع شخصين بعد عاصفة قوية فى كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وأجبرت العاصفة القوية، الآلاف على مغادرة منازلهم، وقال لويس أليو، المسؤول فى مقاطعة مونتيري، السبت، إنهم كانوا يأملون تجنب هذا الموقف، إلا أن السيناريو الأسوأ وقع مع فيضان نهر باجارو وتصدع السد.

وقال أحد المقيمين فى المنطقة منذ نحو 20 عامًا، إنهم استيقظوا على ضجيج صفارات الإنذار، مضيفًا أن مسؤولين جاؤوا فى وقت لاحق وطرقوا بابه عدة مرات، وأنه غادر منزله مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات بمحيط المنزل.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الوطنية، تبقى المنطقة تحت تحذير الفيضانات بعد ظهر السبت، فيما أظهرت صور منشورة على تويتر عمليات إنقاذ سكان محاصرين فى سياراتهم بسبب ارتفاع المياه.

وتتعرض ولاية كاليفورنيا، لسلسة عواصف شديدة غير معتادة منذ أسابيع، وأسفرت العواصف فى يناير عن مقتل 20 شخصًا.

ووافق الرئيس الأمريكى جو بايدن، الجمعة، على إعلان الطوارئ فى كاليفورنيا، ما يمهد لتسريع المساعدة الفيدرالية للولاية.

وقال الحاكم جافين نيوسوم إن كاليفورنيا "تستعمل كل أداة متاحة لحماية السكان من العواصف الشديدة والمميتة التى تضرب ولايتنا".