العالم اليوم - قصف إسرائيلي يستهدف محافظتي حماة وطرطوس في سوريا

انتم الان تتابعون خبر قصف إسرائيلي يستهدف محافظتي حماة وطرطوس في سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 مارس 2023 08:20 صباحاً - نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الأحد، عن مصدر عسكري قوله إن قصفا إسرائيليا استهدف بعض النقاط في ريفي محافظتي طرطوس وحماة.

وأفاد المصدر بأنه "حوالي الساعة 7:15 من صباح الأحد نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في ريفي طرطوس وحماة".

وأكد المصدر أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وقال المصدر: "أدى العدوان إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وقبل 5 أيام تعرض مطار حلب الدولي لقصف إسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه "في تمام الساعة 2:07 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي".

وأضافت: "تصدت دفاعاتنا الجوية للصواريخ المعادية التي استهدفت المطار".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الهجوم "أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه من الخدمة".

وفي 19 فبراير الماضي سقط عدد من القتلى والجرحى جراء غارة إسرائيلية على أحياء سكنية في دمشق، تسبب في وقوع أضرار جسيمة بالمباني.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان ومسؤولين أن هجوما صاروخيا إسرائيليا استهدف مبنى في حي كفر سوسة بوسط دمشق بالقرب من مجمع أمني كبير قريب من منشآت إيرانية مما أسفر عن سقوط 5 قتلى.