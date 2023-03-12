وزير مالية زيمبابوى: مصر تغيرت للأفضل خلال الـ10 سنوات الماضية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف وزير المالية الزيمبابوي، فى لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بلاده لديها فرص استثمارية كبيرة فى مجال التعدين.
وأكد أن مصر لديها خبرات طويلة فى مجال البنية التحتية، وتمتلك خبرة كبيرة فى أنظمة المباني، وأن القاهرة تغيرت للأفضل خلال السنوات العشر الماضية، لافتًا إلى أن زيمبابوى تُشيّد مدينة جديدة تشبه العاصمة الإدارية الجديدة فى مصر.
وأكد "نكوبي" أن هناك ضرورة للتعاون بين دول القارة الإفريقية لزيادة نسبة التبادل التجاري، مطالبًا المجتمع الدولى بدعم الفرص الاستثمارية فى بلاده.
وأشار إلى أن بلاده تتطلع لتبادل الخبرات مع مصر فى المجال الاقتصادي، وأن زيارته مدينة الدواء المصرية كانت هامة للغاية، مشيدًا بما لمسه من حجم الإنجازات العالمية بها.
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