قيس سعيد: الشعب التونسى يخوض معركة تاريخية ضد الفساد والمفسدين

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد أن الشعب التونسى يخوض معركة تاريخية ضد الفساد والمفسدين وسيخرج منتصرا من هذه المعارك حتى يسترد حقوقه كاملة، لأنه لن يرضى بغير الإنتصار بديلا.





وذكرت الرئاسة التونسية -فى بيان لها اليوم السبت- أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس قيس سعيد، مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان. وأكد الرئيس التونسى مجددا على ضرورة العمل على التصدى لكل جهة تهدر المال العام بعد أن واصلت فى إهداره لسنوات بل ولمدة عقود. كما تناول الاجتماع الوضع العام فى البلاد وسير العمل فى عدد من المرافق العمومية.

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