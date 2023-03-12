العالم اليوم - انتهت ببتر الأطراف.. مأساة امرأة أصيبت بتعفن الدم

انتم الان تتابعون خبر انتهت ببتر الأطراف.. مأساة امرأة أصيبت بتعفن الدم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 مارس 2023 06:22 صباحاً - تعرضت جوليانا برانسدن لأزمة صحية مفاجئة بدأت باعتقادها أنها مجرد إنفلونزا، لتكتشف فيما بعد أن حالتها أخطر من ذلك بكثير.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، قالت أختها إن جوليانا كانت تتمتع بصحة جيدة إلا أنها انهارت فجأة عند إسعافها وتوقف قلبها خلال نصف ساعة مرتين.

وأخبر الأطباء عائلتها أنها تعرضت لصدمة إنتانية وستبقى على جهاز التنفس الاصطناعي بوحدة العناية المركزة مدة 66 يوما.

وكافحت جوليانا بشدة الصدمة الإنتانية وفشل الأعضاء، لكن الأطباء اكتشفوا أيضا حالة سيئة من الالتهاب الرئوي والإنفلونزا والبكتيريا العقدية الغازية.

وبعد استيقاظها من الغيبوبة، اضطر الأطباء إلى بتر ساقي جوليانا وستفقد للأسف معظم أصابعها أيضا.

ما هو تسمم الدم؟

يشير كلا المصطلحين تعفن الدم وتسمم الدم إلى عدوى الدم التي تسببها البكتيريا عادة، ويمكن أن يؤثر الإنتان على أعضاء متعددة أو على الجسم بأكمله.

ويمكن أن يحدث الإنتان أيضًا بسبب عدوى فيروسية أو فطرية، على الرغم من أن الالتهابات البكتيرية هي السبب الأكثر شيوعا إلى حد بعيد.