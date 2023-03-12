العالم اليوم - بالفيديو.. عودة الكبسولة "كرو دراغون" من مهمة في الفضاء

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. عودة الكبسولة "كرو دراغون" من مهمة في الفضاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 مارس 2023 05:16 صباحاً - هبطت كبسولة الفضاء "كرو 5 دراغون" التابعة لشركة "سبيس إكس" بسلام يوم الأحد قبالة ساحل فلوريدا.

وكان على متن الكبسولة أربعة رواد فضاء بعد مهمة علمية استغرقت خمسة أشهر في محطة الفضاء الدولية.

وأطلقت المهمة إلى الفضاء على صاروخ "فالكون 9" من مركز كينيدي للفضاء التابع لـ"ناسا" في فلوريدا، يوم 5 أكتوبر 2022، ورست بالمحطة الدولية في اليوم التالي.

وضمت المهمة رواد الفضاء نيكول مان وجوش كاسادا من "ناسا"، وكويتشي واكاتا من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وآنا كيكينا من وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس".

وأمضى رواد الفضاء الشهور الماضية في إجراء تجارب وأبحاث، وصيانة المختبر في محطة الفضاء الدولية، وفقما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.