العالم اليوم - مدرب الأهلي يعلق على خسارة فريقه القاسية بدوري أبطال إفريقيا

انتم الان تتابعون خبر مدرب الأهلي يعلق على خسارة فريقه القاسية بدوري أبطال إفريقيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 مارس 2023 05:16 صباحاً - علّق المدير الفني للأهلي المصري، مارسيل كولر، على نتيجة مباراة فريقه وصن داونز الجنوب إفريقي، والتي انتهت بخسارة النادي المصري بنتيجة 2-5.

وشدد كولر في تصريحات عقب المباراة على أن صن داونز استحق الفوز، مضيفا أن النادي الجنوب إفريقي كان الأفضل في الشوط الأول.

وأوضح المدير الفني للأهلي: "أجرينا بعض التعديلات في الشوط الثاني وتحسن الأداء وتمكنا من تقليص الفارق ولكن صن داونز استغل الهجمات المرتدة ليحقق الفوز"، حسبما نقلت صحيفة "الأهرام" المصرية.

وتعرض الأهلي لهزيمة "ثقيلة" في مباراة القمة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على يد صن داونز، بنتيجة 2-5.

وهيمن بطل جنوب إفريقيا على اللقاء، وسجل 3 أهداف في شوط واحد، وبينما حاول الأهلي العودة بهدفي محمد شريف وبيرسي تاو، تحطمت أحلامه بهدف صن داونز الرابع بالدقيقة 72، ثم الخامس في الدقيقة 88.

ومثلت النتيجة أثقل هزيمة للأهلي في إفريقيا منذ مدة طويلة، وعقدت فرصه بالتأهل لدور ربع النهائي، مع تبقي مباراتين في المجموعة.

وكان الأهلي قد انتصر على نادي القطن الكاميروني، وهزم أمام الهلال السوداني، وتعادل في الذهاب أمام صن داونز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر صن داونز برصيد 10 نقاط، والهلال 9 نقاط، والقطن بلا نقاط.

كيف يستطيع الأهلي التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟