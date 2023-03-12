أوكرانيا تحث ألمانيا على إرسال مزيد من الذخيرة

وقال "كوليبا"، لصحيفة "بيلد إم زونتاج" الألمانية، إن نقص الذخيرة يعد المشكلة الأولى التى تواجه أوكرانيا لصد القوات الروسية، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع تسلم أوكرانيا الطائرات المقاتلة فى أى وقت قريب، ولكن يجب تدريب الطيارين حتى يكونوا مستعدين بمجرد اتخاذ القرار.
وأضاف أن الشركات الألمانية المصنعة للأسلحة أبلغته خلال مؤتمر ميونخ للأمن، الشهر الماضي، أنها جاهزة لعملية التسليم، لكنها تنتظر توقيع الحكومة على العقود، مضيفًا: "لذا فإن المشكلة تكمن فى الحكومة".
وأكد "كوليبا" أنه رغم أن أوكرانيا لا تتوقع تسلمها لطائرات مقاتلة فى أى وقت قريب، فيجب تدريب مقاتليها، مشيرًا إلى أنه إذا قامت ألمانيا بتدريب الطيارين الأوكرانيين فسيكون ذلك "رسالة واضحة لمشاركتها السياسية".
من ناحية أخرى، أكد كوليبا أن أوكرانيا ستواصل الدفاع عن بلدة باخموت الشرقية، التى تهاجمها القوات الروسية منذ ستة أشهر.
وفى وقت سابق، قال سيرهى شيريفاتي، المتحدث باسم القوات الأوكرانية فى شرق البلاد، إن أكثر من 500 جندى روسى لقوا حتفهم أو أصيبوا خلال 24 ساعة فى معركة باخموت.
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