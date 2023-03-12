العالم اليوم - "ياكو" يخلّف قتلى في البيرو.. وفيديو للفيضانات المدمرة

انتم الان تتابعون خبر "ياكو" يخلّف قتلى في البيرو.. وفيديو للفيضانات المدمرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 مارس 2023 04:19 صباحاً - قضى ستة أشخاص على الأقل في شمال غرب البيرو جرّاء فيضانات مرتبطة بالإعصار ياكو، حسبما أفاد الدفاع المدني في البيرو، يوم الجمعة.

وبدأت الفيضانات، التي تسببت بها أمطار غزيرة وطوفان مجاري المياه، هذا الأسبوع وتفاقمت خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وطالت الفيضانات مناطق حضرية وريفية في مقاطعات لا ليبرتاد ولامبايكي وبيورا وتومبيس (شمال) على الحدود مع الإكوادور.

وقال رئيس جهاز الدفاع المدني سيسار سييرا لقناة "إكسيتوسا" الإذاعية إن الإعصار ياكو، الذي بدأ على بعد 500 كيلومتر تقريبا من السواحل البيروفية، هو "ظاهرة غير اعتيادية جدا أدّت إلى تكثيف هطول الأمطار في شمال البلد".

ولفتت مصلحة الأرصاد الجوية البيروفية إلى أن هذا النوع من الإعصار "غير المنظّم يختلف عن الأعاصير المدارية" مرتبط بظاهرة "إل نينيو" المناخية التي تسبب ارتفاع درجة حرارة مياه المحيط الهادئ قبالة أميركا اللاتينية.

وفي بيان نُشر في وقت لاحق، أوضح مدير المعهد الوطني للدفاع المدني كارلوس يانييز أن "حتى اللحظة ومنذ بدء موسم الأمطار (قبل أكثر من ثلاثة أشهر)، سُجّل 58 قتيلا"، دون أن يحدّد ظروف أو تواريخ هذه الوفيات.