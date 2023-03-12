روسيا: وصول طائرتين مُحملتين بالمساعدات الإنسانية لمتضررى زلزال سوريا

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز المصالحة الروسى فى سوريا، وصول طائرتين مُحملتين بالمساعدات الإنسانية لمتضررى الزلزال الذى ضرب سوريا منذ أكثر من شهر أرسلتهما وزارة الدفاع الروسية، وهبطت إحداهما فى قاعدة حميميم.





وقال نائب رئيس المركز، أوليج جورينوف، إن طائرتين مُحملتين بمساعدات إنسانية قد وصلتا إلى سوريا وهبطت إحداهما فى قاعدة حميميم الجوية خلال اليوم الماضي. وكانت مفوضية شؤون اللاجئين الأممية قد أكدت أنها ستكثف نشاطها فى سوريا لدعم استجابة الدولة السورية لمواجهة آثار الزلزال وما خلفه من أضرار بشرية ومادية.

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