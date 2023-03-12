إنقاذ 1300 مهاجر قبالة السواحل الجنوبية لإيطاليا

جدة - نرمين السيد - وأوردت شبكة (يورونيوز) الإخبارية - فى نشرتها الإنجليزية اليوم - أن السلطات الإيطالية أرسلت خفر السواحل لإنقاذ حوالى 500 شخص على متن قارب للمهربين على بعد حوالى 1126 كيلومترا من منطقة كالابريا الإيطالية.
وأضافت أن أطقم خفر السواحل قامت بإنقاذ 800 مهاجر آخر من قاربين آخرين يواجهان صعوبة على بعد 160 كيلومترا من كالابريا.
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