العالم اليوم - مبابي ينقذ سان جرمان من فخ التعادل.. ويسجل رقما قياسيا جديدا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 مارس 2023 02:16 صباحاً - تمكن النجم الفرنسي كيليان مبابي، اليوم الأحد، من تسجيل رقم تاريخي جديد مع ناديه باريس سان جرمان، الذي هزم بريست في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بنتيجة 2-1.

وسجل مبابي هدفا في الدقيقة الأخيرة ليهدي سان جرمان الفوز 2-1 على مضيفه بريست، معززا صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

ووضع كارلوس سولير حامل اللقب في المقدمة بالدقيقة 37 لكن فرانك أونورا أدرك التعادل لأصحاب الضيافة قبل نهاية الشوط الأول.

واستقبل مبابي تمريرة ليونيل ميسي لينفرد بالحارس ويراوغه قبل أن يسدد في المرمى الخالي لينتزع الفوز المتأخر.

وبهذا الهدف، عادل مبابي الرقم التاريخي الذي يملكه الأوروغوياني إدينسون كافاني كهداف تاريخي للنادي الباريسي في الدوري الفرنسي.

وتساوى مبابي مع كافاني بعدد الأهداف مع سان جرمان برصيد 138 لكل لاعب بالدوري، علما أن صاحب الـ24 عاما كان قد حطم الأسبوع الفائت رقم كافاني كهداف تاريخي لفريقه بجميع المسابقات حين وصل إلى 201 هدف.

وأشار النادي الباريسي عبر حسابه على "تويتر" إلى أن الهدف الذي سجله مبابي هو رقم 3000 في مسيرة سان جرمان ببطولة الدوري الفرنسي.

ورفع سان جرمان، الذي ودع دوري أبطال أوروبا من دور 16 الأسبوع الماضي على يد بايرن ميونيخ، رصيده إلى 66 نقطة بفارق 11 نقطة عن أولمبيك مرسيليا أقرب منافسيه الذي يواجه ستراسبورغ الأحد.