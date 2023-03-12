جوتيريس يؤكد أهمية الاتحاد البرلمانى الدولى فى تعزيز التعايش السلمى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة جوتيريس المُسجلة خلال افتتاح الجمعية 146 للاتحاد البرلمانى الدولى والاجتماعات ذات الصلة فى البحرين، بحسب ما ذكرته، وكالة أنباء البحرين، السبت.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى دوارتى باتشيكو، فى كلمته، عن بالغ التقدير لاستضافة مملكة البحرين لأعمال الجمعية 146 للاتحاد، وما تشهده من تطور شامل ومتميز، متطلعا لتعزيز دور البرلمانيين فى تحقيق أهداف الجمعية 146

وأشاد دوارتي، بجهود جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة الوطنية على حسن وتميز التنظيم والإعداد والمتابعة للجمعية 146

بدوره، ألقى مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولي، كلمة أشاد فيها بتميز مملكة البحرين فى تنظيم الحدث الدولى البرلماني.

جدير بالذكر أن الاتحاد البرلمانى الدولى هو أول منتدى سياسى دائم للمنظمات السياسية متعددة الجنسية، ويعمل على تحقيق عدة أهداف، هي: التنسيق وتبادل الخبرات بين برلمانات الشعوب والدول، والمساهمة فى الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى العالمي.

وتمثل هذه الأهداف عاملا رئيسيا لتطوير الديمقراطية البرلمانية، والإسهام فى توفير المعلومات الوافية عن المؤسسات النيابية القائمة، ودعم وتقوية وسائل عملها وتعزيز جهود الأمم المتحدة التى تشاركها فى الأهداف وتتعاون معها تعاونا مباشرا، كما يتعاون مع الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، التى تتبنى الأهداف نفسها.