القاهرة الإخبارية.. بايدن: العقوبات أوقفت قدرة بوتين على تمويل الحرب

جدة - نرمين السيد - قال سلامة عطا الله، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من بروكسل، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن أكد أن العقوبات على موسكو ساهمت فى إضعاف قدرتها على تمويل الحرب، موضحًا أن عقوبات الحزمة العاشرة التى فرضها الاتحاد الأوروبى على موسكو، أوقفت قدرة الرئيس الروسى بوتين على تمويل الحرب على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا تعانى بسبب الحظر من إنتاجها الدفاعى للطائرات والمركبات الحربية.





وأوضح «عطالله»، خلال رسالة له على الهواء، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن دول الاتحاد الأوروبى، وفى مقدمتها الولايات المتحدة، تعمل على عزل موسكو دوليًا لمنعها من إيجاد البدائل من الصين وإيران، موضحًا أن الولايات المتحدة تعمل على محاصرة الصين فى صناعة الرقائق الإلكترونية من خلال ضغطها على الدول المصنّعة للرقائق مثل كوريا الجنوبية واليابان وهولندا. وتابع أن هولندا استجابت للولايات المتحدة لحظر تصدير الطابعات والرقائق الإلكترونية للصين بسبب دعمها لروسيا، وذكر أن رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قالت إن أمريكا تقدم لأوروبا دعمًا مهمًا فى إيجاد بدائل للطاقة الروسية.

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