العالم اليوم - كلوب يعلّق على ركلة جزاء صلاح المهدرة أمام بورنموث

انتم الان تتابعون خبر كلوب يعلّق على ركلة جزاء صلاح المهدرة أمام بورنموث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 مارس 2023 12:22 صباحاً - علّق مدرب ليفربول، يورغن كلوب، على ركلة الجزاء التي أهدرها الدولي المصري محمد صلاح، في لقاء "الريدز" وبورنموث، والذي انتهى بفوز الفريق الثاني بهدف دون مقابل.

وسجل فيليب بيلينغ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28، ليخرج بورنموث من منطقة الهبوط بعدما قفز إلى المركز 16 برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن ليدز يونايتد صاحب المركز 18.

وتعرض ليفربول لانتكاسة في إنهاء الموسم في المربع الذهبي حيث تجمد رصيده عند 42 نقطة من 26 مباراة ويحتل المركز الخامس، وبفارق ثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير رابع الترتيب الذي خاض العدد ذاته.

ورفض كلوب إلقاء اللوم في الخسارة على ركلة الجزاء المهدرة من جانب صلاح وقال "إذا سجلنا (الركلة) فلن نكون قد قدمنا أداء أفضل، لكن ربما كانت قد تغيرت النتيجة. صلاح يسجل الكثير من الأهداف، لكنه أهدر ركلة الجزاء وهذه هي الحياة".

وأضاف "ماذا يمكنني أن أقول؟ لم تكن مباراتنا تماما. سيطرنا على الشوط الأول لكن في أغلب الأوقات كنا نمرر الكرة في التوقيت الخاطئ أمام فريق يلعب بخطوط متقاربة".

وتأتي خسارة ليفربول بعد أقل من أسبوع واحد من فوز قياسي 7-صفرعلى غريمه مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز.

وسيلعب ليفربول في ضيافة ريال مدريد في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل وسيحاول تعويض خسارته ذهابا 5-2 في أنفيلد الشهر الماضي.