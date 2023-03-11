جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت - أنه تم تسجيل انتهاك واحد لوقف إطلاق النار فى منطقة "ماردكيرت" ولم تقع جراء ذلك إصابات، مبينة فى الوقت نفسه أن قوات حفظ السلام الروسية "تحقق فى الحادث".
وأشارت إلى أنه "بهدف ضمان سلامة قوات حفظ السلام الروسية ومنع أى حوادث عرضية، نواصل الاتصالات مع الأركان العامة فى أذربيجان وأرمينيا".
وكانت روسيا قد أعلنت - سابقا - عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان عقب جولة جديدة من الصراع أدت لمقتل نحو 50 عسكريا من كلا الجانبين.
وطالبت موسكو الطرفين الأرمينى والأذربيجانى بالالتزام بالاتفاق ووقف الأعمال القتالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الدفاع الروسية» تعلن تسجيل انتهاك لوقف إطلاق النار فى قره باغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.