«الدفاع الروسية» تعلن تسجيل انتهاك لوقف إطلاق النار فى قره باغ

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت - أنه تم تسجيل انتهاك واحد لوقف إطلاق النار فى منطقة "ماردكيرت" ولم تقع جراء ذلك إصابات، مبينة فى الوقت نفسه أن قوات حفظ السلام الروسية "تحقق فى الحادث".

وأشارت إلى أنه "بهدف ضمان سلامة قوات حفظ السلام الروسية ومنع أى حوادث عرضية، نواصل الاتصالات مع الأركان العامة فى أذربيجان وأرمينيا".

وكانت روسيا قد أعلنت - سابقا - عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان عقب جولة جديدة من الصراع أدت لمقتل نحو 50 عسكريا من كلا الجانبين.

وطالبت موسكو الطرفين الأرمينى والأذربيجانى بالالتزام بالاتفاق ووقف الأعمال القتالية.