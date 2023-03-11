مع اقتراب الإعصار فريدى.. سيول ورياح عاتية تجتاح موزمبيق

وقالت فانيا ماسينجو، مِن سكان المدينة، فى اتصال هاتفى من منزلها بالبلدة الواقعة بإقليم زامبيزيا وسط البلاد: "صارت البلدة منطقة محظورة، لا توجد متاجر أو شركات مفتوحة. كل شيء مغلق ونحن محبوسون".
وأظهرت بيانات الأقمار الصناعية أن فريدى، وهى واحدة من أقوى العواصف التى تم تسجيلها على الإطلاق فى نصف الكرة الجنوبى، استقرت بعيدًا عن الشاطئ، لكنها ما زالت تجتاح الساحل بالأمطار، ومن المحتمل أن تكون على بُعد ساعات من القدوم إلى اليابسة للمرة الثانية منذ تسميتها بهذا الاسم فى السادس من فبراير الماضى.
وبعد دورانها لمدة 34 يومًا على التوالى، من المرجح أن تكون فريدى أطول الأعاصير المدارية استمرارًا.
وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن الرقم القياسى السابق سجله إعصار استمر 31 يومًا فى عام 1994.
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