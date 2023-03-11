مع اقتراب الإعصار فريدى.. سيول ورياح عاتية تجتاح موزمبيق

جدة - نرمين السيد - مرَّ الإعصار "فريدى" قبالة سواحل موزمبيق، اليوم السبت، ما أدى لسيول وهبوب رياح قوية فى بلدة كويليمانى الساحلية بعد أسبوعين من مقتل ما لا يقل عن 27 شخصًا فى جنوب القارة الإفريقية، عندما وصل هذا الإعصار إلى اليابسة الشهر الماضى، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت فانيا ماسينجو، مِن سكان المدينة، فى اتصال هاتفى من منزلها بالبلدة الواقعة بإقليم زامبيزيا وسط البلاد: "صارت البلدة منطقة محظورة، لا توجد متاجر أو شركات مفتوحة. كل شيء مغلق ونحن محبوسون".

وأظهرت بيانات الأقمار الصناعية أن فريدى، وهى واحدة من أقوى العواصف التى تم تسجيلها على الإطلاق فى نصف الكرة الجنوبى، استقرت بعيدًا عن الشاطئ، لكنها ما زالت تجتاح الساحل بالأمطار، ومن المحتمل أن تكون على بُعد ساعات من القدوم إلى اليابسة للمرة الثانية منذ تسميتها بهذا الاسم فى السادس من فبراير الماضى.

وبعد دورانها لمدة 34 يومًا على التوالى، من المرجح أن تكون فريدى أطول الأعاصير المدارية استمرارًا.

وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن الرقم القياسى السابق سجله إعصار استمر 31 يومًا فى عام 1994.