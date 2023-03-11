القوات الأمنية والعسكرية بموريتانيا تقتل 3 إرهابيين في اشتباكات شمالي البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 09:29 مساءً - أعلنت وزارتا الداخلية والدفاع في موريتانيا مقتل 3 إرهابيين اليوم، خلال اشتباكات قرب مدينة المداح شمال البلاد.

وأفادت الوزارتان - في بيان مشترك اليوم - بأن ثلاثة من الإرهابيين قتلوا، وأن رابعا اعتقل بعد إصابته، مشيرتين إلى أن الأربعة إرهابيين فروا من السجن مساء الأحد الماضي.

وحاصرت قوة عسكرية تابعة لكتيبة الصاعقة واخرى من قوات النخبة في الجيش الموريتاني وبدعم من سلاح الجو، المجموعة الإرهابية.

وكان أربعة سجناء إرهابيون قد فروا من السجن المدني في العاصمة نواكشوط، ليل الأحد الإثنين، في عملية تسببت في استشهاد عنصرين من الحرس الوطني، وإصابة اثنين آخرين.

وعمدت الحكومة إلى قطع الانترنت عن الهاتف الخلوي، مؤكدة أنها ستعود في القوت المناسب لذلك.