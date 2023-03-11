محمود عباس يبحث مع المبعوث الصينى للسلام آخر مستجدات القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن"، مساء اليوم السبت، مع المبعوث الصينى الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط تشاى جيون والوفد المرافق له، آخر مستجدات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، التى تقود إلى التصعيد والتوتر، وتنتهك القانون الدولى.





وحمل الرئيس الفلسطينى، المبعوث الصينى، تحياته وتهانيه للرئيس الصينى شى جين بينغ لمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية الصين الشعبية، وللقيادات الصينية المنتخبة، مشيرا إلى العلاقات التاريخية التى تربط الصين وفلسطين، وحرص القيادة الفلسطينية على تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين، مثمناً الدعم الذى تقدمه الصين للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة فى المجالات كافة. بدوره، أكد المبعوث الصينى الخاص، الموقف الصينى الثابت والمبدئى الداعم للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، وأن الصين سواء خلال وجودها فى مجلس الامن الدولى أو فى جميع المحافل التى تتواجد فيها ستبقى داعمة لحق الشعب الفلسطينى بالحرية والاستقلال. ونقل المبعوث الصينى، تحيات رئيس بلاده ودعوته لنظيره الفلسطينى محمود عباس لزيارة الصين خلال العام الحالى. وحضر اللقاء عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ونائب رئيس الوزراء، وزير الاعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدى الخالدى.

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