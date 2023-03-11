جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارتان - فى بيان مشترك اليوم - بأن ثلاثة من الإرهابيين قتلوا، وأن رابعا اعتقل بعد إصابته، مشيرتين إلى أن الأربعة إرهابيين فروا من السجن مساء الأحد الماضى.
وحاصرت قوة عسكرية تابعة لكتيبة الصاعقة واخرى من قوات النخبة فى الجيش الموريتانى وبدعم من سلاح الجو، المجموعة الإرهابية.
وكان أربعة سجناء إرهابيون قد فروا من السجن المدنى فى العاصمة نواكشوط، ليل الأحد الإثنين، فى عملية تسببت فى استشهاد عنصرين من الحرس الوطنى، وإصابة اثنين آخرين.
وعمدت الحكومة إلى قطع الانترنت عن الهاتف الخلوى، مؤكدة أنها ستعود فى القوت المناسب لذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اشتباكات بين القوات الأمنية والعسكرية وإرهابيين فى شمال موريتانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.