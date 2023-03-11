 اشتباكات بين القوات الأمنية والعسكرية وإرهابيين فى شمال موريتانيا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارتان - فى بيان مشترك اليوم - بأن ثلاثة من الإرهابيين قتلوا، وأن رابعا اعتقل بعد إصابته، مشيرتين إلى أن الأربعة إرهابيين فروا من السجن مساء الأحد الماضى.

وحاصرت قوة عسكرية تابعة لكتيبة الصاعقة واخرى من قوات النخبة فى الجيش الموريتانى وبدعم من سلاح الجو، المجموعة الإرهابية.

وكان أربعة سجناء إرهابيون قد فروا من السجن المدنى فى العاصمة نواكشوط، ليل الأحد الإثنين، فى عملية تسببت فى استشهاد عنصرين من الحرس الوطنى، وإصابة اثنين آخرين.

وعمدت الحكومة إلى قطع الانترنت عن الهاتف الخلوى، مؤكدة أنها ستعود فى القوت المناسب لذلك.