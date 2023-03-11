العالم اليوم - سيناريو المعجزة.. هكذا ينجو الأهلي المصري من المأزق الإفريقي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مارس 2023 09:22 مساءً - تعقدت فرص الأهلي المصري لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد خسارته "الثقيلة" من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، السبت.

ومني الأهلي بهزيمة بنتيجة 2-5، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وابتعد عن المقعدين المؤهلين لدور ربع النهائي، من المجموعة الثانية. ترتيب المجموعة 1- ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي (10 نقاط). 2- الهلال السوداني (9 نقاط). 3- الأهلي المصري (4 نقاط). 4- القطن الكاميروني (بلا نقاط). ورغم صعوبة المهمة، لا تزال فرصة الأهلي بالتأهل قائمة، لكن الفريق يحتاج "مساعدة خارجية"، بالاعتماد على نتائج الفرق الأخرى. كيف يستطيع الأهلي التأهل؟ الانتصار في اللقاءين المتبقيين أمام القطن الكاميروني على ملعبه، ثم على الهلال السوداني في القاهرة.

في حالة هزيمة الهلال أمام صن داونز في أم درمان ثم أمام الأهلي في القاهرة، يتأهل الفريق المصري مباشرة.

في حالة تعادل الهلال أمام صن داونز في أم درمان، سيتوجب على الأهلي الانتصار على الهلال بنتيجة 1-0 أو بفارق هدفين في الجولة الأخيرة، فنتيجة الانتصار 2-1 أو 3-2 ستعني تأهل الهلال بفارق الأهداف خارج الديار خلال المواجهات المباشرة. أما في حالة انتصار الهلال في مباراته المقبلة على ملعبه أمام صن داونز، سيعني ذلك خروج الأهلي رسميا. المباريات المتبقية: 17 مارس: القطن - الأهلي.

18 مارس: الهلال - ماميلودي صن داونز.

1 أبريل: الأهلي - الهلال.

1 أبريل: ماميلودي صن داونز - القطن.

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