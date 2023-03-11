العالم اليوم - سيناريو المعجزة.. هكذا ينجو الأهلي المصري من المأزق الإفريقي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مارس 2023 09:22 مساءً - تعقدت فرص الأهلي المصري لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد خسارته "الثقيلة" من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، السبت.
ومني الأهلي بهزيمة بنتيجة 2-5، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وابتعد عن المقعدين المؤهلين لدور ربع النهائي، من المجموعة الثانية.
ترتيب المجموعة
1- ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي (10 نقاط).
2- الهلال السوداني (9 نقاط).
3- الأهلي المصري (4 نقاط).
4- القطن الكاميروني (بلا نقاط).
ورغم صعوبة المهمة، لا تزال فرصة الأهلي بالتأهل قائمة، لكن الفريق يحتاج "مساعدة خارجية"، بالاعتماد على نتائج الفرق الأخرى.
كيف يستطيع الأهلي التأهل؟
- الانتصار في اللقاءين المتبقيين أمام القطن الكاميروني على ملعبه، ثم على الهلال السوداني في القاهرة.
- في حالة هزيمة الهلال أمام صن داونز في أم درمان ثم أمام الأهلي في القاهرة، يتأهل الفريق المصري مباشرة.
- في حالة تعادل الهلال أمام صن داونز في أم درمان، سيتوجب على الأهلي الانتصار على الهلال بنتيجة 1-0 أو بفارق هدفين في الجولة الأخيرة، فنتيجة الانتصار 2-1 أو 3-2 ستعني تأهل الهلال بفارق الأهداف خارج الديار خلال المواجهات المباشرة.
أما في حالة انتصار الهلال في مباراته المقبلة على ملعبه أمام صن داونز، سيعني ذلك خروج الأهلي رسميا.
المباريات المتبقية:
- 17 مارس: القطن - الأهلي.
- 18 مارس: الهلال - ماميلودي صن داونز.
- 1 أبريل: الأهلي - الهلال.
- 1 أبريل: ماميلودي صن داونز - القطن.
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